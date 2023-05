SOS Criança Desaparecida já atendeu 50 apelos em 2023

Foto: La-Rel Easter - Unsplash

Só este ano, a linha de apoio SOS Criança Desaparecida já recebeu 50 apelos relacionados com o desaparecimento de menores, um número que se aproxima dos 58 registados no ano passado. A maioria dos contactos - 23 - está relacionada com fuga institucional.