Speed Dating online, a alternativa em tempos de pandemia

Coloca pessoas frente a frente, em modo virtual, com poucos minutos para conversar.



Quando o tempo acaba, os pares trocam e o processo recomeça. A jornalista Inês Martins foi conhecer melhor o Speed Dating online.



A seta do cupido é agora virtual, com estes encontros rápidos entre desconhecidos.