Spinumviva. Averiguação preventiva vai continuar, diz a PGR

Em comunicado na sequência da notícia vinda a público, a Procuradoria-Geral da República esclarece que a averiguação preventiva relacionada com a Spinumviva "encontra-se em curso" e que o Ministério Público "aguarda ainda documentação que, depois, carecerá de análise".

A RTP apurou que os responsáveis pela averiguação preventiva à atividade da empresa do atual primeiro-ministro querem abrir um inquérito para terem acesso a elementos que não podem obter de outra forma.







Em causa está a construção da casa de Espinho e a origem dos fundos para aquisição de apartamentos em Lisboa. Sábado avança que os procuradores investigam no Ministério Público a empresa de Luís Montenegro - a Spinumviva - acreditam que só um inquérito judicial poderá tirar todas as dúvidas.



A palavra final caberá ao Procurador-Geral da República. Há já meio ano que procuradores recolhem informação sobre a empresa no âmbito de uma averiguação preventiva e fontes próximas da investigação asseguram que há muitas perguntas sobre a atividade da Spinumviva. "Não há, assim, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem", adianta o MP. "Nem nada foi proposto ao Procurador-Geral neste domínimo", acrescenta ainda.A revistaavança que os procuradores investigam no Ministério Público a empresa de Luís Montenegro - a Spinumviva - acreditam que só um inquérito judicial poderá tirar todas as dúvidas.

A averiguação preventiva à empresa familiar do primeiro-ministro foi determinada pelo Ministério Público em março deste ano.A investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e da Polícia Judiciária não tinha data de conclusão. Com estes novos dados, a conclusão pode, afinal, estar para breve.