Spinumviva declarada ao Constitucional após Montenegro chegar a primeiro-ministro

Luís Montenegro só declarou a Spinumviva ao Tribunal Constitucional depois de ter sido eleito para a chefia do Executivo, noticia esta sexta-feira o Expresso. Enquanto líder do PSD, depois de ter cedido a empresa à mulher e aos filhos, não a incluiu na lista de património. Mas acabou por ter de a declarar, perante perguntas colocadas pelo Tribunal Constitucional, quando assumiu a liderança do Governo.