Spinumviva. Ministério Público pede mais documentos a Montenegro

Foto: Filipe Amorim - Lusa

A informação foi dada pelo procurador-geral da República ao semanário Nascer do Sol.



Amadeu Guerra explica que, depois de analisada a documentação até agora submetida, foi preciso pedir mais dados ao chefe do Governo nesta investigação que começou há seis meses.



A investigação acontece desde março, depois de três queixas anónimas relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro.



O objetivo é determinar se existem indícios para a abertura de um inquérito criminal.