Spinumviva. Ministério Público pede mais documentos a Montenegro

por Antena 1

Foto: Filipe Amorim - Lusa

O Ministério Público pediu mais documentos a Luís Montenegro para finalizar a investigação preventiva ao caso Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro.

A informação foi dada pelo procurador-geral da República ao semanário Nascer do Sol.

Amadeu Guerra explica que, depois de analisada a documentação até agora submetida, foi preciso pedir mais dados ao chefe do Governo nesta investigação que começou há seis meses.

A investigação acontece desde março, depois de três queixas anónimas relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro.

O objetivo é determinar se existem indícios para a abertura de um inquérito criminal.
