Spinumviva. Ministério Público pede mais documentos a Montenegro
Foto: Filipe Amorim - Lusa
O Ministério Público pediu mais documentos a Luís Montenegro para finalizar a investigação preventiva ao caso Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro.
Amadeu Guerra explica que, depois de analisada a documentação até agora submetida, foi preciso pedir mais dados ao chefe do Governo nesta investigação que começou há seis meses.
A investigação acontece desde março, depois de três queixas anónimas relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro.
O objetivo é determinar se existem indícios para a abertura de um inquérito criminal.