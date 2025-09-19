Spinumviva. Ministério Público pede mais documentos, Montenegro espera ver "assunto encerrado"

A averiguação preventiva foi confirmada a 12 de março por Amadeu Guerra, um dia após a queda do primeiro Governo de Montenegro.



c/ Lusa



A documentação anteriormente entregue já foi analisada, mas o Ministério Público precisa de mais dados., adiantou o procuraor-geral da República, entrevistado pelo jornalAmadeu Guerra indica ainda que conta fazer, na próxima semana, um ponto de situação com o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal sobre diferentes inquéritos, incluindo a averiguação preventiva relativa à empresa da família do primeiro-ministro."Acho isso legítimo, é aliás a minha obrigação. Mas já fui criticado por isso. Agora, eu não dou efetivamente instruções concretas em AP (averiguação preventiva) ou em inquéritos", sublinhou.Ouvido pelos jornalistas no Porto, onde interveio esta sexta-feira no, acrescentou.A controvérsia com a Spinumviva eclodiu com notícias, avançadas pelo, que ligavam a empresa à compra e venda de imóveis. O que deu lugar a um debate sobre a eventuais conflitos de interesses por parte do primeiro-ministro.Após três queixas interpostas na Procuradoria-Geral, o Ministério Público abriu uma averiguação preventiva à empresa familiar de Luís Montenegro, tendo em vista apurar se há indícios que justifiquem um inquérito criminal.