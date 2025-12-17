País
Spinumviva. MP arquiva averiguação preventiva à empresa da família Luís Montenegro
O Ministério Público anunciou esta quarta-feira a decisão de arquivar a averiguação preventiva à empresa da família do atual primeiro-ministro. Luís Montenegro vai falar ao país às 20h00.
(em atualização)
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal esclarece que, depois de nove meses de averiguação, não existem notícias de crime, nem perigo da sua prática estar a ocorrer. Diz ainda que não foi igualmente colhida notícia de qualquer outro crime. Em consequência disso, arquivou a averiguação preventiva.
“O Ministério Público junto do DCIAP concluiu não existir notícia da prática de ilícito criminal, razão pela qual foi a averiguação preventiva arquivada”, lê-se na nota publicada na página do Ministério Público. Luís Montenegro já foi notificado do despacho e fala ao país às 20h00.
Em nota, esclarece também que foi analisada informação/documentação oriunda de fontes abertas e difundidas pela comunicação social, conservatórias do registo predial e comercial, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Tribunal Constitucional e solicitada informação aos visados nos factos.
O MP explica que “por se ter considerado inexistir fundamento legal para incluir outras matérias, o objeto desta averiguação preventiva foi limitado a alegações divulgadas pela comunicação social e reproduzidas em denúncias remetidas ao Ministério Público (…), segundo as quais os pagamentos à sociedade Spinumviva, de que Luís Montenegro havia sido sócio e que continuou na sua família, se mantiveram já enquanto este era primeiro-ministro e sem que lhe fossem devidos”.
No decurso da averiguação, foram enviadas novas denúncias no Ministério Público respeitantes à aquisição pela família do primeiro-ministro de dois imóveis em Lisboa. “Por poderem igualmente fundamentar suspeitas do perigo da prática de crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, tais factos passaram a integrar o objeto da averiguação preventiva”, explica a nota.
“Tais elementos recolhidos conduziram à conclusão de não existir notícia do referido crime, nem perigo da sua prática estar a ocorrer; não foi igualmente colhida notícia de qualquer outro crime. Em consequência, foi proferido despacho fundamentado de arquivamento”, conclui a nota.
Reações
Questionado sobre esta notícia, o ministro da Defesa, Nuno Melo, não quis responder se tinha ou não dúvidas sobre o arquivamento da averiguação preventiva.
“Se foi arquivado, vamos falar de outras coisas”, disse aos jornalistas. “Se fosse o contrário… se foi arquivado, ótimo”.
O Livre foi o primeiro e único partido, até agora, a reagir a esta notícia. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado Paulo Muacho considera positivo que não exista qualquer tipo de suspeita de ilícito criminal sobre o primeiro-ministro, mas lembra que ainda há informações por esclarecer.
O deputado do Livre sublinha ainda que o primeiro-ministro “não foi transparente na gestão desse dossier”.
A averiguação preventiva à empresa familiar do primeiro-ministro foi determinada pelo Ministério Público a 12 de março deste ano.
Esta polémica esteve na origem da demissão do primeiro Governo de Luís Montenegro, na sequência da rejeição de uma moção de confiança no Parlamento, em março último.
