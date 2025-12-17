Spinumviva. MP arquiva averiguação preventiva à empresa da família Luís Montenegro

(em atualização)









“O Ministério Público junto do DCIAP concluiu não existir notícia da prática de ilícito criminal, razão pela qual foi a averiguação preventiva arquivada”, lê-se na nota publicada na página do Ministério Público. Luís Montenegro já foi notificado do despacho e fala ao país às 20h00.



Em nota, esclarece também que foi analisada informação/documentação oriunda de fontes abertas e difundidas pela comunicação social, conservatórias do registo predial e comercial, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Tribunal Constitucional e solicitada informação aos visados nos factos.

o objeto desta averiguação preventiva foi limitado a alegações divulgadas pela comunicação social e reproduzidas em denúncias remetidas ao Ministério Público (…), segundo as quais os pagamentos à sociedade Spinumviva, de que Luís Montenegro havia sido sócio e que continuou na sua família, se mantiveram já enquanto este era primeiro-ministro e sem que lhe fossem devidos”.



No decurso da averiguação, foram enviadas novas denúncias no Ministério Público respeitantes à aquisição pela família do primeiro-ministro de dois imóveis em Lisboa. “Por poderem igualmente fundamentar suspeitas do perigo da prática de crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, tais factos passaram a integrar o objeto da averiguação preventiva”, explica a nota.



“Tais elementos recolhidos conduziram à conclusão de não existir notícia do referido crime, nem perigo da sua prática estar a ocorrer; não foi igualmente colhida notícia de qualquer outro crime. Em consequência, foi proferido despacho fundamentado de arquivamento”, conclui a nota.

Reações

Questionado sobre esta notícia, o ministro da Defesa, Nuno Melo, não quis responder se tinha ou não dúvidas sobre o arquivamento da averiguação preventiva.



“Se foi arquivado, vamos falar de outras coisas”, disse aos jornalistas. “Se fosse o contrário… se foi arquivado, ótimo”.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado Paulo Muacho considera positivo que não exista qualquer tipo de suspeita de ilícito criminal sobre o primeiro-ministro, mas lembra que ainda há informações por esclarecer.



O deputado do Livre sublinha ainda que o primeiro-ministro “não foi transparente na gestão desse dossier”.



A averiguação preventiva à empresa familiar do primeiro-ministro foi determinada pelo Ministério Público a 12 de março deste ano.



Esta polémica esteve na origem da demissão do primeiro Governo de Luís Montenegro, na sequência da rejeição de uma moção de confiança no Parlamento, em março último.

