Sporting anuncia queixa contra West Ham por aliciamento de William

No primeiro e-mail é proposto um pagamento faseado em três tranches: oito milhões de imediato e outro tanto em agosto de 2018 e em agosto de 2019.



No segundo e-mail, David Sullivan detalha alguns extras que podem ser adicionados à proposta inicial: dez por cento para o Sporting numa futura transferência, e mais um bónus para os leões, caso o West Ham se apurasse para a Liga dos Campeões e William fizesse 85 por cento dos jogos ao longo da época.



O West Ham pede ainda urgência na decisão do Sporting, pois caso a resposta dos leões fosse negativa, o clube inglês iria tentar contratar um jogador do PSG.



Entretanto o Sporting já reagiu. Alvalade anunciou que vai avançar com uma queixa na FIFA contra o West Ham. No Facebook, o diretor de comunicação dos leões acusou os ingleses de aliciamento de um jogador.



Nuno Saraiva garante ainda que o Sporting vai exigir a revelação plena destes alegados e-mails que, alega, nunca foram recebidos em Alvalade. Nuno Saraiva questiona a razão por que foram escondidos os destinatários deste correio eletrónico.