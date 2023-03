“Spring Break 2023” alerta para viagens de finalistas

A operação “Spring Break 2023”, que se realiza em duas fases, envolve ações de sensibilização junto da comunidade escolar e de fiscalização nas fronteiras de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, Caia, em Portalegre, e Vila Real de Santo António, em Faro.O objetivo da operação é, segundo a GNR, a prevenção de comportamentos de risco por parte da população jovem, que se desloca nesta altura do ano para o sul de Espanha e Catalunha em viagem de finalistas.





Na primeira fase, que decorre entre esta terça e quinta-feira a GNR vai realizar ações de sensibilização junto dos jovens, visando a consciencialização e sensibilização dos estudantes para os comportamentos de risco associados “ao consumo de drogas e álcool inerentes às viagens de finalistas e férias escolares, direcionadas para o grupo-alvo de alunos do 9.º ao 12.º ano de escolaridade”.



Entre os dias 3 e 14 de abril, altura em que decorrem as férias escolares do fim do 2.º período e muitos jovens aproveitam para realizar as viagens de finalistas, a GNR vai fazer uma operação de fiscalização destinada a sensibilizar os jovens que nesta época viagem para as zonas balneares do sul de Espanha.



“Por questões de segurança, a guarda irá monitorizar estas viagens, que normalmente são efetuadas em autocarros, através de ações de fiscalização orientadas para as fronteiras terrestres”, refere a GNR.