Stayaway Covid com um milhão e duzentas mil instalações num mês

Uma centena de utilizadores infetados com o novo corona vírus inseriram o código que o medico fornece na altura do diagnóstico. Um gesto, que pode ter gerado milhares de alertas nos smartphones das pessoas com quem estiveram mais de 15 minutos, a menos de dois metros de distância, nos últimos 14 dias.





STAYAWAY COVID foi desenvolvida pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência da Universidade do Porto em Parceria com o Instituto de Saúde Pública do Porto.



