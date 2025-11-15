Stock esgotado. Utentes a partir dos 85 anos sem acesso a vacinas da gripe de dose elevada

Médicos de família e de saúde pública, assim como gestores, assumem a preocupação com esta população vulnerável e com o facto de a responsabilidade de novas compras ter sido atribuída às ULS.



À RTP, a Direção Geral da Saúde diz ter comprado quase 358 mil doses desta vacina, mais oito mil do que no ano passado, baseada na estimativa de necessidades das 39 ULS, por onde foram depois todas distribuídas.



No entanto, no terreno as contas não batem certo, o que não surpreende os cuidados de saúde primários.



À RTP a Direção Geral da Saúde rejeita erros de cálculo, mas a escassez nacional é um facto assumido até pela Direção Executiva. A Saúde Pública assume a preocupação mas acredita que há vacinas, pelo que apela às ULS que ainda as têm que cedam às que já esgotaram o stock.



Face ao cenário, a Direção Geral da Saúde disse às ULS que avançassem com compras diretas se autorizadas pela Direção Executiva do SNS. A luz verde já foi dada mas as unidades estranham serem agora deixadas à sua sorte.



Em Portugal, quase 75% das pessoas com 85 ou mais anos já foram vacinadas com a proteção quatro vezes superior, mas para parte dos outros 25% é agora uma incógnita e os peritos assumem que a vacina da gripe normal pode acabar por ser a alternativa.