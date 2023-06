S.TO.P. avança com ação judicial contra o Estado

Em comunicado, o sindicato diz que o Decreto-Lei é “profundamente lesivo” para professores contratados (através da vinculação dinâmica), mas também para os professores efetivos “que poderão ter de dar aulas, em simultâneo, em mais do que um Agrupamento Escolar, a várias dezenas de quilómetros de distância entre si, e com projetos educativos diferentes”.



O S.TO.P. argumenta que o Ministério da Educação não demonstrou qualquer flexibilidade para recuar na Mobilidade por Doença, no Decreto-Lei e diz que não atendeu às principais reivindicações quanto à igualdade entre docentes do continente e dos arquipélagos, a melhoria das condições dos profissionais não docentes, a contagem do tempo de serviço dos docentes e as ultrapassagens sucessivas nas carreiras por “regras injustas”.



O sindicato lembra a luta dos professores e as greves desde o dia 9 de dezembro. “Não obstante todo o esforço realizado, o Ministério da Educação fez autênticos simulacros de negociações, protelando, ao longo destes longos meses, as ditas negociações que nunca chegaram a acontecer, pois não houve vontade política em atender às principais reivindicações dos Profissionais da Educação”.



Assim, “perante a intransigência e a surdez do Ministro da Educação e do Governo”, os Profissionais da Educação aprovaram, nas escolas, as próximas formas de luta: uma greve a todo o serviço (docentes e não docentes) de 5 a 9 junho e uma greve a todos os procedimentos que envolvam as avaliações finais (incluindo reuniões) de todos os anos e ciclos de ensino.