S.TO.P. mantém acções de luta e convoca manifestação para o 25 de Abril

No final de uma reunião com comissões sindicais de greve do norte a sul do país, André Pestana garantiu a continuação da luta de professores e profissionais de educação, sendo que o pré-aviso de greve em vigor até final de março será prolongado até 16 de abril.