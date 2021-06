#StopIdadismo pretende combater preconceitos contra idosos

Foto: Reuters

As rugas e os cabelos brancos não podem ser sinónimo de discriminação. O combate aos preconceitos contra os idosos, é o lema do movimento #StopIdadismo, apresentado há cerca de um mês em Portugal. No Dia Mundial de Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, são os mais velhos que estão no centro das atenções