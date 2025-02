Strongbox. Catorze detidos em operação contra rede europeia de branqueamento de capitais

Segundo a Europol, "os membros da rede criminosa eram maioritariamente de nacionalidade russa". "A rede já tinha branqueado mais de um milhão de euros desde o início da investigação".

Os investigadores acreditam que o bando efetuava transações diárias em numerário, que ocasionalmente chegavam a atingir 300 mil euros por dia.

”, lê-se no comunicado da Polícia Judiciária enviado às redações.Um dos suspeitos, entretanto constituído arguido, havia fixado residência em Lisboa, tendo sido alvo de busca domiciliária levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), no âmbito da qual foi apreendida uma quantidade considerável de dinheiro, equipamentos eletrónicos e informáticos e documentação bancária., além das referidas detenções,Durante toda a investigação, os peritos da Europol prestaram apoio analítico às autoridades nacionais. Foi também destacado um especialista durante o dia da ação para trabalhar lado a lado com os investigadores no local e ajudá-los na extração de dados e na análise posterior.Simultaneamente, a Europol pretende aumentar o seu impacto operacional através do desmantelamento de grupos organizados policriminosos.

Para o efeito, a Europol está a reforçar as suas capacidades analíticas e a desenvolver um modelo completo de apoio operacional para identificar, organizar, coordenar e destacar equipas multidisciplinares para trabalhar com os Estados-Membros e apoiar investigações prioritárias.





"Agentes da Polícia Nacional de Espanha, apoiados pela Europol, realizaram estas operações conjuntas em parceria com Portugal e em conformidade com a Estratégia da União Europeia para a Segurança".

Redes e modelos de negócio





A estratégia da União Europeia em matéria de segurança centra-se em quatro pontos principais: um ambiente de segurança preparado para o futuro, fazer face à evolução das ameaças, proteger os europeus do terrorismo e da criminalidade organizada e um ecossistema europeu de segurança forte.

As ações realizadas no âmbito deste quadro foram cofinanciadas pela União Europeia como parte do apoio prestado aos Estados-Membros na luta contra as redes criminosas que representam as ameaças mais significativas para a segurança dos cidadãos e da União Europeia no seu conjunto.