Submarino português faz história ao navegar 90 horas por baixo de gelo Ártico

Paulo Domingos Lourenço - RTP

Esta embarcação é o primeiro submarino convencional a navegar 90 horas por baixo do gelo Ártico.



O almirante Gouveia e Melo participou numa parte da missão, voltou a juntar-se ontem à tripulação para dormir a bordo, tal como o ministro da Defesa.



A repórter Sandra Henriques acompanhou a chegada do Arpão e falou com o comandante do submarino, que liderou mais de três dezenas de pessoas.