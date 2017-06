Partilhar o artigo Substituição do Metro do Mondego por autocarros eletricos origina protesto Imprimir o artigo Substituição do Metro do Mondego por autocarros eletricos origina protesto Enviar por email o artigo Substituição do Metro do Mondego por autocarros eletricos origina protesto Aumentar a fonte do artigo Substituição do Metro do Mondego por autocarros eletricos origina protesto Diminuir a fonte do artigo Substituição do Metro do Mondego por autocarros eletricos origina protesto Ouvir o artigo Substituição do Metro do Mondego por autocarros eletricos origina protesto