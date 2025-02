Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

O médico e também conselheiro nacional do PSD, Adélio Miranda, diz ter sido convidado pela ministra para assumir a presidência de uma ULS e que poderia escolher entre três, aquela onde mais gostasse de trabalhar.



À RTP, o Ministério da Saúde desmente o convite.



Entretanto, no Tâmega e Sousa, o atual autarca social-democrata anunciou ontem que vai assumir a liderança da ULS já na próxima segunda-feira e rejeita as críticas de falta de experiência para o cargo.