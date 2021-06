Suldouro retoma este mês entrega de contentores para reciclagem em Gaia e Feira

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, na sequência de queixas de moradores e novos residentes em Gaia, a Suldouro apontou que "está previsto retomar a distribuição dos contentores durante o presente mês, no sentido de dar resposta aos pedidos de adesão rececionados desde fevereiro até à data".

"Caso assim o pretendam, os Munícipes residentes nas freguesias supra mencionadas [freguesias que integram o projeto-piloto], poderão solicitar o agendamento para integração da sua residência na recolha seletiva porta a porta", lê-se na resposta enviada à Lusa.

Em causa, no que diz respeito a Vila Nova de Gaia, as freguesias de Arcozelo, Canidelo, Canelas, Grijó, Gulpilhares, Madalena, Olival, Pedroso, Perosinho, Sandim, São Félix da Marinha, São Pedro da Afurada, Seixezelo, Sermonde, Serzedo, Valadares, Vilar de Andorinho e Vilar do Paraíso.

O serviço de entrega de contentores de reciclagem esteve suspenso entre fevereiro e maio.

A empresa justificou esta suspensão com o cumprimento ao plano de contingência com vista à prevenção e controlo da pandemia da covid-19.

Esta suspensão também já tinha ocorrido no ano passado.

Mas, acrescenta a empresa, "atendendo à melhoria da situação pandémica do país, está previsto retomar a distribuição dos contentores".

Este serviço está integrado no projeto de recolha seletiva denominado "Porta-a-Porta", que tem como objetivo incentivar os residentes a fazerem a reciclagem "de forma fácil e cómoda", como é descrito no `site` da empresa.

A Suldoudo descreveu, ainda, que atendendo às metas definidas no PERSU -- Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020, este projeto-piloto de recolha seletiva teve início em 2016 em zonas acordadas com os Municípios abrangidos, ou seja Vila Nova de Gaia (distrito do Porto) e Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro).

"Perante os resultados obtidos no mesmo e a capitação obtida pela recolha de proximidade concluiu-se que seria necessário abranger cerca de 45.000 habitações para cumprir a meta estipulada de 45 quilos de retomas por habitante por ano", descreve a empresa.

O projeto abrange "neste momento cerca de 35.000 habitações, o que representa um total de cerca 111.000 habitantes abrangidos", acrescentou.

No âmbito do "Porta-a-Porta" os residentes interessados recebem três contentores para recicláveis de papel e cartão (tampa azul), plástico e metal (tampa amarela), bem como vidro (tampa verde).

Na prática, o projeto traduz-se em criar ecopontos individuais nas habitações e o material é recolhido em dias e horários definidos para o efeito.

O tratamento posterior do lixo cabe à Suldouro, enquanto ao residente é pedido que coloque os contentores no exterior das casas nas datas definidas.