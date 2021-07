Super Bock Super Rock 2022 começa a ganhar forma

A$AP Rocky, que prepara um novo disco, "All Smiles", e Boy Pablo, que editou o seu primeiro longa duração no final do ano passado, "Wachito Rico", atuam no dia 14 de julho, no palco Super Bock.O cantor e compositor Pedro de Tróia, que liderou os Capitães de Areia, atuará no Palco da Rádio SBSR.FM, também no segundo dia do festival, 15 de julho, segundo a promotora.A 26.ª edição do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que estava prevista para os dias 15, 16 e 17 de julho deste ano, foi adiada para julho de 2022, no final de maio, depois de a edição de 2020 ter também sido adiada, por causa da pandemia da covid-19.





Manter o nível do festival







Alguns dos nomes agora anunciados já estavam incluídos no cartaz original, como os Foals, os Brockhampton, os Hot Chip e A$AP Rocky, mas também havia outros previstos, como Slow J, Wire, Kali Uchis e Son Lux.Em maio passado, a promotora assegurava estar "a trabalhar para manter o mesmo ou ainda melhor cartaz", na próxima edição.Na altura, a promotora recordou que os bilhetes comprados para 2020 ou para 2021 continuam a ser válidos para o evento em 2022, sendo possível o reembolso, nos 14 dias úteis a seguir à data prevista para a realização do festival, apenas para as entradas compradas em 2020, segundo as normas aprovadas para estas situações.A organização deixou, no entanto, um apelo: "Quem puder manter o bilhete adquirido para desfrutar do Festival em 2022 estará a prestar um contributo valioso a este setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia".