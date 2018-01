Super Lua durante a noite e a mudar de cor

Foto: Reuters

Este é apenas um dos vários fenómenos que vão acontecer nas próximas horas.





O eclipse total da "super lua" será vísivel em parte da Europa, na Austrália e na Ásia.



Segundo a agência espacial dos Estados Unidos NASA, será o primeiro eclipse lunar total do ano, uma circunstância que se repetirá no dia 27 de julho, mas esta ocasião é única porque será a segunda "super Lua" do mês de janeiro.



Durante uma "super Lua", o astro aparece com um diâmetro até 14 por cento maior e 30% mais brilhante.



A variação aparente do tamanho está associada à órbita elíptica da Lua, que faz com que em algumas alturas esteja mais perto da Terra, no chamado perigeu, por oposição ao apogeu, que é quando está mais afastada.





A jornalista Olívia Santos pediu ajuda ao astrofísico Rui Agostinho para explicar tudo o que vai acontecer entre hoje e amanhã.







c/Lusa