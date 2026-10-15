País
Supremo reduz pena de Manuel Pinho de dez para oito anos e seis meses de prisão
O antigo ministro da Economia fora condenado a dez anos de prisão no âmbito do processo EDP. A defesa pedia agora a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado.
(em atualização)
O Supremo Tribunal de Justiça determinou esta quinta-feira "a aplicação de uma pena única conjunta de oito anos e seis meses de prisão a Manuel Pinho”, reduzindo em um ano e meio a condenação de dez anos que tinha sido confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em abril deste ano.
O Supremo Tribunal de Justiça determinou esta quinta-feira "a aplicação de uma pena única conjunta de oito anos e seis meses de prisão a Manuel Pinho”, reduzindo em um ano e meio a condenação de dez anos que tinha sido confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em abril deste ano.
Na decisão, divulgada através de comunicado, o tribunal considerou que, apesar da "acentuada gravidade dos crimes praticados", existem circunstâncias que justificam uma redução mais expressiva da pena.Entre elas está "o prolongado período decorrido desde a prática dos factos, a inexistência de antecedentes criminais e de novos comportamentos criminosos, a idade atual do arguido, a sua integração familiar e social".
Os juízes tiveram ainda em conta o afastamento de Manuel Pinho das funções públicas em cujo contexto ocorreram os crimes e a consequente redução das necessidades de prevenção especial.
O Supremo entendeu que a pena deve continuar a representar "uma censura penal severa e inequívoca dos comportamentos criminosos e a assegurar a reafirmação da validade das normas violadas".
Manuel Pinho, de 71 anos, está em prisão domiciliária desde dezembro de 2021 e os quase cinco anos que já esteve privado de liberdade serão descontados na pena.Condenação no caso EDP
Pinho foi ministro da Economia entre 2005 e 2009, durante os governos do socialista José Sócrates.
Em junho de 2024, foi condenado pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa a dez anos de prisão efetiva, por crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal.
O tribunal considerou provado que o antigo governante recebeu cerca de 4,9 milhões de euros, incluindo pagamentos mensais de aproximadamente 15 mil euros, associados a interesses do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo. A condenação foi confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em abril do ano passado, que manteve a pena de dez anos de prisão e considerou provada a existência de um pacto corruptivo entre Manuel Pinho e Ricardo Salgado, antigo presidente do BES.
Entretanto, no mesmo processo, Ricardo Salgado foi condenado a seis anos e três meses de prisão por corrupção ativa e branqueamento de capitais.
Alexandra Pinho, mulher do antigo ministro, foi condenada a quatro anos e oito meses de prisão, com execução suspensa, por branqueamento de capitais e fraude fiscal.
c/ Lusa
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