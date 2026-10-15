Supremo reduz pena de Manuel Pinho de dez para oito anos e seis meses de prisão

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O Supremo Tribunal de Justiça determinou esta quinta-feira "a aplicação de uma pena única conjunta de oito anos e seis meses de prisão a Manuel Pinho”, reduzindo em um ano e meio a condenação de dez anos que tinha sido confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em abril deste ano.





"acentuada gravidade dos crimes praticados", existem circunstâncias que justificam uma redução mais expressiva da pena. Entre elas está "o prolongado período decorrido desde a prática dos factos, a inexistência de antecedentes criminais e de novos comportamentos criminosos, a idade atual do arguido, a sua integração familiar e social". Na decisão, divulgada através de comunicado , o tribunal considerou que, apesar da, existem circunstâncias que justificam uma





Os juízes tiveram ainda em conta o afastamento de Manuel Pinho das funções públicas em cujo contexto ocorreram os crimes e a consequente redução das necessidades de prevenção especial.





O Supremo entendeu que a pena deve continuar a representar "uma censura penal severa e inequívoca dos comportamentos criminosos e a assegurar a reafirmação da validade das normas violadas".





Manuel Pinho, de 71 anos, está em prisão domiciliária desde dezembro de 2021 e os quase cinco anos que já esteve privado de liberdade serão descontados na pena.

Condenação no caso EDP

Pinho foi ministro da Economia entre 2005 e 2009, durante os governos do socialista José Sócrates.





Em junho de 2024, foi condenado pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa a dez anos de prisão efetiva, por crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal.





O tribunal considerou provado que o antigo governante recebeu cerca de 4,9 milhões de euros, incluindo pagamentos mensais de aproximadamente 15 mil euros, associados a interesses do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo. A condenação foi confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em abril do ano passado, que manteve a pena de dez anos de prisão e considerou provada a existência de um pacto corruptivo entre Manuel Pinho e Ricardo Salgado, antigo presidente do BES.









Entretanto, no mesmo processo, Ricardo Salgado foi condenado a seis anos e três meses de prisão por corrupção ativa e branqueamento de capitais.





Alexandra Pinho, mulher do antigo ministro, foi condenada a quatro anos e oito meses de prisão, com execução suspensa, por branqueamento de capitais e fraude fiscal.



c/ Lusa



Em, invocando. Subsidiariamente, solicitou uma redução da pena.