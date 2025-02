Supremo Tribunal confirma que Armando Vara tem de cumprir mais dois anos e meio de prisão

O Supremo Tribunal de Justiça confirma que Armando Vara tem de cumprir mais dois anos e meio de prisão. O recurso da defesa do antigo ministro foi rejeitado. Em julho do ano passado o tribunal Judicial da comarca de já Lisboa tinha decidido que Armando Vara deveria cumprir mais dois anos e meio de prisão.

A defesa ainda pode recorrer para o Tribunal Constitucional. Armando Vara já cumpriu pena no estabelecimento prisional de Évora por causa do processo face oculta.



Foi libertado em outubro de 2021, por causa da lei covid. No entanto, voltou a ser condenado num processo separado da Operação Marquês.