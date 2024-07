Supremo Tribunal de Justiça e Centro de Estudos Judiciários alertam para a falta de juízes

Tingey Injury Law Firm - Unsplash

O presidente do Centro de Estudos Judiciários, Fernando Vaz Ventura, alerta para as vagas que ficaram por preencher na Justiça. Também o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Cura Mariano, diz que é preciso acelerar a formação, isto porque cerca de seiscentos juízes já se reformaram ou estão prestes a pedir a reforma.