Surto Algarve. Escola de Faro encerrada e transferida após caso detetado em funcionária

A escola estáva a funcionar com aulas presenciais dos alunos do 12º ano em preparação para os exames nacionais. As aulas foram transferidas para outro estabelecimento do mesmo agrupamento, de modo a ser realizada a desinfeção da escola.



As autoridades de saúde colocaram alguns funcionários em quarentena, mas professores e alunos ficam de fora dessas medidas preventivas.



A RTP esteve na escola para a qual as aulas foram transferidas, e verificou que muitos alunos não compareceram.