Surto de Covid-19 em Lagos

Autoridades estão a tentar conter o contágio. Já há outros concelhos com casos de pessoas infetadas, como Portimão e Albufeira. Em direto no Telejornal o presidente da Câmara de Lagos afirmou que estão a trabalhar em articulação com as autoridades de saúde para evitar a propagação do vírus.