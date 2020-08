Surto de COVID-19 no grupo PREH Portugal, na Trofa

Os primeiros casos registaram-se no último dia de julho, no primeiro turno da empresa de componentes eletrónicos para a indústria automóvel.



Na última semana, registaram-se novos positivos numa linha de produção onde trabalham trinta pessoas.



Todos os colaboradores que tiveram contactos próximos com os colegas infetados ou que apresentam sintomas estão a ser fazer testes.



A empresa tem 1200 trabalhadores.