Surto de sarampo. Onze em 66 casos foram curados

As autoridades sanitárias registaram 66 casos de sarampo até às 19h00 de quarta-feira. Há ainda 37 em investigação, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde. Dois dos doentes permanecem internados com “situação clínica estável”.



Pouco antes da divulgação destes dados, em declarações emitidas no Jornal da Tarde, a diretora-geral Graça Freitas mostrava-se otimista com a evolução do surto, dizendo mesmo acreditar num abrandamento da transmissão da doença.



Este é o terceiro surto de sarampo, no espaço de um ano, a ter lugar em Portugal. Isto menos de dois anos após o país ter erradicado a doença.

c/ Lusa

“São muito poucos de ontem para hoje, o que indicia um abrandamento - eu estou a ser muito cautelosa – da transmissão da doença. Poderá haver algum caso não vacinado que ainda esteja por identificar”, afirmou a responsável.A Direção-Geral da Saúde continua a recomendar a verificação dos boletins de vacinas e, em caso de necessidade, a vacinação contra o sarampo, “uma das doenças infecciosas mais contagiosas, podendo provocar doença grave, principalmente em pessoas não vacinadas”.O vírus do sarampo transmite-se por contacto direto com gotículas infecciosas e propagação pelo ar, quando o doente tosse ou espirra. A doença é contagiosa desde quatro dias antes e até quatro dias após o aparecimento da erupção cutânea característica da doença.Os sintomas declaram-se entre dez a 12 dias depois da infeção; incluem febre, erupção cutânea, tosse, conjuntivite e corrimento nasal.Entre a população vacinada, explica a DGS, “a doença pode, eventualmente, surgir, mas com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso”.