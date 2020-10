Surto não afecta rotina da Base Aérea da Ota

De acordo com o porta-voz da Força Aérea, os militares estão bem e cumprem o isolamento em casa.



Os primeiros casos foram detetados no final da semana passada. Foram testados contactos próximos dos militares. Aguardam-se ainda os resultados de 46 análises.



Apesar do surto, a Força Aérea garante se mantém o normal funcionamento do Centro de Formação Militar.



Amanhã deverão ser realizados mais testes.