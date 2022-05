Susana Peralta e Pedro Norton comentam os temas da semana

Os comentadores da RTP analisaram a visita do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres à Rússia, bem como a sucessão de visitas a Kiev, o impacto dos confinamentos na China, o reforço da capacidade das Forças Armadas e o acolhimento aos refugiados ucranianos na Câmara de Setúbal.