Suspeita de favorecimento. Detidos presidente e vice-presidente da Câmara de Montalegre

A Polícia Judiciária e o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real realizaram buscas conjuntas que visaram os serviços autárquicos e diversas empresas nos concelhos de Montalegre, Braga, Famalicão e Vila do Conde. No decorrer da operação foram detidas três pessoas: o presidente da Câmara de Montalegre, o vice-presidente e o chefe da divisão de Obras Públicas por suspeitas de viciação de concurso para obras públicas com favorecimento de familiares e amigos.