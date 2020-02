Suspeita de fuga de gás obriga a evacuar escola no Porto

Quando chegaram ao estabelecimento, alguns funcionários aperceberam-se do cheiro intenso, o que acabou por levar a direção a ordenar a saída de todos os alunos.



A retirada foi feita com o apoio dos agentes da Escola Segura da PSP e decorreu ordeiramente e sem qualquer incidente.



As medições de ar feitas pouco depois pelos sapadores de Bombeiros do Porto, confirmaram que os níveis estavam, afinal, dentro da normalidade.



Por existir, também, uma inundação na zona cave, que afeta algumas das salas, os alunos foram enviados para casa.



A RTP tentou, sem sucesso, chegar à fala com a Direção do Estabelecimento que tem quase 1.500 estudantes do ensino básico e secundário.