Suspeita de incêndio. Avião da Ryanair evacuado no Aeroporto de Faro

Um avião da Ryanair com 190 pessoas a bordo foi esta quarta-feira evacuado no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, por causa de uma suspeita de incêndio num dos motores. O aparelho tinha como destino o aeroporto de Stansted, em Londres.





Entretanto a suspeita foi ultrapassada, tendo os passageiros regressado à aeronave, que levantou voo em direção ao destino.





A ocorrência foi registada às 17h16 e originou a ativação do "alerta vermelho" do Plano Prévio de Intervenção do aeroporto.





Foram mobilizados para o local mais de uma centena de meios de emergência, que acabaram depois por ser desmobilizados.