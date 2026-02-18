Suspeita de incêndio. Avião da Ryanair evacuado no Aeroporto de Faro

Passageiros e tripulação abandonaram o avião através das mangas laterais. Uma tripulante ficou ferida durante a manobra de evacuação, confirmou a RTP.

Um avião da Ryanair com 190 pessoas a bordo foi esta quarta-feira evacuado no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, por causa de uma suspeita de incêndio num dos motores.O aparelho tinha como destino o aeroporto de Stansted, em Londres.

Entretanto a suspeita foi ultrapassada, tendo os passageiros regressado à aeronave, que levantou voo em direção ao destino.

A ocorrência foi registada às 17h16 e originou a ativação do "alerta vermelho" do Plano Prévio de Intervenção do aeroporto.

Foram mobilizados para o local mais de uma centena de meios de emergência, que acabaram depois por ser desmobilizados.
