Suspeita de vacinação indevida no Instituto Oftalmológico Gama Pinto

É um caso de alegada vacinação indevida no Serviço Nacional de Saúde. O Instituto Oftalmológico Gama Pinto, em Lisboa, vacinou cerca de vinte pessoas que não estavam no grupo prioritário. O processo aconteceu ao longo do mês passado, neste que é o único hospital de oftalmologia do SNS.