Suspeitas de abuso de poder recaem sobre juiz do Supremo

Este caso foi descoberto pela defesa de uma empresa de Viseu que se sentiu prejudicada duas vezes por um juiz. Sempre que recorreu ao Supremo, os processos que envolviam os mesmos réus foram parar às mãos de Helder Roque. A sociedade deste empresário suspeita que a violação do dever de exclusividade do juiz o levou a praticar um ilícito ainda mais grave: abuso de poder.