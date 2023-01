Suspeitas de corrupção. Detido presidente da Câmara de Espinho

Miguel Reis foi eleito presidente da Câmara de Espinho pelo Partido Socialista nas autárquicas de 2021.



Ao início da tarde, a Operação Vórtex continuava em curso.O inquérito investiga ainda licenciamentos anteriores a 2018 e pode vir envolver o anterior autarca, segundo apurou a RTP.Em comunicado entretanto remetido às redações, a Polícia Judiciária adianta ter realizado, "através da Diretoria do Norte, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público - DIAP Regional do Porto", uma, lê-se na nota.A Judiciária indica que"A investigação versa sobre", prossegue a PJ.Na Operação Vórtex, que contou com a presença de magistrados do DIAP Regional Porto, estiveram envolvidos investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte, bem como peritos informáticos de várias estruturas da Polícia Judiciária.Os detidos vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para o primeiro interrogatório judicial e a aplicação de medidas de coação.