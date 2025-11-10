Suspeitas de corrupção e branqueamento. Operação Dunas leva buscas à Câmara da Nazaré

A Polícia Judiciária pôs no terreno, esta segunda-feira, uma operação de buscas que abrangeu a Câmara Municipal da Nazaré, "cinco instalações de organismos do Estado", três "sociedades comerciais" e um "empreendimento turístico".



Na origem dos "15 mandados de busca domiciliária e não domiciliária", explica em comunicado a Polícia Judiciária, estão suspeitas de "crimes de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais".



A RTP apurou que os investigadores estiveram, além da Câmara, na Docapesca do Porto da Nazaré, a Associação Portuguesa do Ambiente das Caldas da Rainha e na CCDR de Lisboa e Vale do Tejo.

A denominada Operação Dunas, desencadeada pela polícia de investigação criminal, "através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria" e "no âmbito de inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal" abarcou as regiões de Lisboa, Caldas da Rainha e Nazaré.



"A presente investigação criminal está centrada na alegada prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais", indica a Judiciária.



Em causa, ainda segunda a investigação, estarão "factos relacionados com a tramitação de um contrato de concessão, por 40 anos, respeitante à utilização privativa de uma área do domínio público marítimo – que compreende o domínio público hídrico –, localizada na zona portuária do Porto de Abrigo da Nazaré, correspondente à reabilitação e conservação de nove moradias que ali se encontram implantadas para fins turísticos".



A PJ adianta que "prosseguirá a investigação com a análise à prova agora recolhida, de natureza documental e digital, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas, o seu cabal alcance e, bem assim, a sua célere conclusão".



A operação de buscas mobilizou "40 investigadores criminais e especialistas de polícia científica da PJ e três magistrados do Ministério Público", além de ter contado com "o apoio da Diretoria do Centro, da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística".







