Suspeitas de corrupção. Presidência do Conselho de Ministros alvo de buscas da PJ

A Polícia Judiciária desencadeou esta quinta-feira buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros. Em causa poderão estar suspeitas relacionadas com contratos realizados entre elementos do Conselho de Ministros e pelo menos uma empresa do norte do país.