Suspeitas de intoxicação alimentar em Beja

O vereador da Educação, Arlindo Morais, diz que as autoridades estão a investigar as causas deste problema. E garante que estão a ser contactados fornecedores alternativos para garantir as refeições em segurança, enquanto não for identificada a origem desta provável intoxicação alimentar.



O ponto de situação em Beja, depois de dezenas de alunos e funcionários de várias escolas do pré-escolar e do ensino básico terem apresentado sintomas de intoxicação alimentar.



Foram reforçadas as equipas da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com mais médicos e enfermeiros, para dar resposta a esta situação.