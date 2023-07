Suspeitas de peculato e abuso de poder. PJ faz buscas na sede do PSD e em casa de Rui Rio

(em atualização)

A polícia de investigação criminal está a debruçar-se sobre contratos de funcionários do PSD que seriam pagos como funcionários do Grupo Parlamentar do partido.







A RTP apurou que se trata de um alegado esquema ilícito de financiamento partidário através de colocação de funcionários no Parlamento. As buscas na sede do PSD em Lisboa começaram por volta das 9h00 e ainda se mantém no interior das instalações a recolher documentação que possa vir a sustentar as suspeitas no processo.





Foram realizadas mais de dez buscas domiciliárias, os crimes ocorreram entre 2018 e 2022, período em que Rui Rio foi presidente do PSD.





Em nota enviada às redações, o PSD confirma as buscas e garante que “prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais”.