Um desconhecido pagou multas de trânsito a Christian Brueckner, o principal suspeito no caso da morte Madeleine McCann. De acordo com o jornal Bild, se as multas não fossem pagas o alemão teria de ficar mais tempo na cadeia. Brueckner poderá assim sair em liberdade a 17 de setembro se não for acusado do rapto e morte da criança inglesa até essa data.