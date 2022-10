Suspeito de abuso de menor. Padre de Massamá está sob investigação

O comunicado adianta que o pároco, de 64 anos, suspendeu as atividades que exerce na comunidade enquanto decorre a investigação.



Além de sacerdote, Luís Cláudio dos Santos é também juiz do Tribunal Patriarcal.



O Patriarcado de Lisboa diz estar disponível para acompanhar as vítimas.