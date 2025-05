Suspeito de assalto ao MAI começa a ser julgado

A primeira sessão deste julgamento está marcada para as 9h00.De acordo com a acusação a que a Lusa teve acesso,A investigação não conseguiu apurar a hora exata em que o suspeito terá entrado na secretaria-geral, tendo o Ministério Público indicado na acusação que o assalto aconteceu antes das 6h20 do dia 28 de agosto de 2024.O suspeito terá conseguido entrar na secretaria-geral do MAI através de uns andaimes que estavam colocados no edifício contíguo e terá vendido depois os computadores no Largo de São Domingos, na freguesia de Arroios.