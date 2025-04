Suspeito de assassinato de jovem em Braga presente a tribunal

A Polícia Judiciária deteve o suspeito de matar um jovem de 19 anos junto ao Bar Académico, em Braga, na madrugada do último sábado. O alegado autor do crime tem 27 anos e está indiciado por homicídio qualificado.



Em declarações aos jornalistas este sábado, o advogado de defesa de Matheus Machado negou o envolvimento do suspeito no crime.



O suspeito do crime agora detido já cumpriu pena de prisão nos Estados Unidos por extorsão e roubos violentos. Estava em Portugal desde 2023 e a AIMA preparava-se para o expulsar.