Suspeito de atropelamento mortal na 24 de julho entregou-se as autoridades

O carro foi depois localizado no Largo do Carmo, como explica o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.A vítima de 15 anos ainda foi transportada com vida para o Hospital de São José, onde acabou por falecer.

Cerca de duas horas depois, pelas 02h18, o suspeito entregou-se na Esquadra do Rato, assumindo a autoria do atropelamento, tendo sido identificado, constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.





Na última semana registaram-se pelo menos cinco atropelamentos na região da capital.



Um deles na Marginal, concelho de Oeiras, no domingo, no sentido Carcavelos para Lisboa, fez três feridos, um deles em estado grave.



No mesmo dia, uma criança de nove anos foi atropelada na Amadora, distrito de Lisboa. O suspeito do atropelamento, que fugiu do local, foi posteriormente identificado e constituído arguido.