Suspeito de furtar malas em aeroportos. Deputado do Chega Miguel Arruda constituído arguido

(em atualização)





André Ventura, líder do Chega, já tinha defendido que ninguém está acima da lei e exige explicações.



O deputado do Chega Miguel Arruda é suspeito de ter furtado malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada.





Miguel Arruda terá furtado várias vezes malas dos tapetes das chegadas naqueles aeroportos.





As autoridades já realizaram entretanto buscas nas residências do deputado do Chega.