Suspeito de matar mulher em Vila Real de Santo António é hoje presente a tribunal

Lusa03 Mai, 2019, 11:42 | País

A mulher foi morta no interior da sua residência "por um indivíduo das suas relações, com recurso a arma branca", lê-se num comunicado da Polícia Judiciária (PJ) hoje divulgado.

O suspeito, de 44 anos, com quem a vítima tinha tido uma relação sentimental, infligiu-lhe "lesões que viriam a ditar a morte, confirmada ainda no local pelo delegado de saúde regional".

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, conduziu a investigação, que permitiu recolher "relevantes elementos probatórios que conduziram à detenção do suspeito".

O crime ocorreu cerca das 12:30 na casa da vítima e o suspeito, que se colocou em fuga, acabou por ser detido pouco depois pela GNR em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, distrito de Faro (Algarve).

A operação obrigou ao destacamento de militares do Corpo de Intervenção para a área do posto para onde o detido foi conduzido inicialmente, uma vez que começaram a concentrar-se no local familiares e amigos da vítima.