Suspeito de prevaricação. Isaltino Morais diz que acusação "não tem fundamento"

No despacho, o Ministério Público defende que os arguidos prejudicaram a Câmara de Oeiras em milhões de euros. Isaltino Morais garante que isso não aconteceu.



Isaltino Morais, a ex-presidente do município de Odivelas Susana Amador e o ex-autarca de Mafra Ministro dos Santos foram acusados pelo Ministério Público do crime de prevaricação de titular de cargo político, punível com pena de prisão entre dois e oito anos.