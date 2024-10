Suspeito de tentar matar filho de 5 anos em Sesimbra em prisão preventiva

Segundo a PJ, o suspeito, de 31 anos, terá regado com gasolina o próprio filho, um menino de 5 anos, que viria a ser encontrado inanimado pelos avós.

De acordo com o coordenador da PJ de Setúbal, os avós da criança, pais do detido, foram surpreendidos quando o filho lhes entregou um dos netos, de 6 anos, quando estavam à espera de receber também o outro neto.

"Ao ser questionado sobre o paradeiro do outro filho, o detido começou a gritar, a correr e a fugir. Os pais do detido perceberam que havia alguma coisa que não estava bem, foram a casa do filho [na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra], e encontraram o outro neto, o menino de cinco anos, inanimado", disse à Lusa o responsável da PJ de Setúbal.

O menino de 5 anos, que foi assistido no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, permanece internado naquela unidade hospitalar, mas, segundo a PJ, "está livre de perigo".

Em comunicado, a PJ adianta que o detido, que tem antecedentes policiais por crimes contra a propriedade, é suspeito da "autoria de um crime de homicídio na forma tentada".