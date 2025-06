Suspeito de tentativa de homicídio por causa de terreno foi detido em Trancoso

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o suspeito de 53 anos mantinha há vários anos uma disputa - decidida judicialmente - com a vítima sobre a posse de um terreno naquela aldeia do concelho de Trancoso, no distrito da Guarda.

"O agressor esperou por este e, munido de um instrumento de lavoura, desferiu-lhe um golpe violento na cabeça, deixando-o imediatamente inanimado", referiu a PJ num comunicado enviado à agência Lusa.

A PJ acrescentou que o detido foi impedido de prosseguir com o seu objetivo por uma terceira pessoa e fugiu imediatamente do local, mas acabou por ser intercetado pela GNR de Trancoso, "que o reteve e prestou toda a colaboração à PJ".

De acordo com as autoridades, a vítima encontra-se internada e livre de perigo.

Já o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.